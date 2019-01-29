Новый дизайн Windows 10 представила Microsoft

Изменения коснулись меню «Пуск», иконок, интерфейса панели задач и фирменного браузера Edge.

Microsoft представила обновления Windows 10. Источники: pixabay.com, pxhere.com

Microsoft активно работает над будущими обновления операционной системы Windows 10. 1 июля корпорация представила в блоге на своём официальном сайте новый дизайн и некоторые новшества, воплотившиеся в предварительной сборке Windows 10 Insider Preview Build 20161.

Изменения коснулись в первую очередь визуальной составляющей меню «Пуск». Разработчики сделали его дизайн более обтекаемым, убрав цветные ярлыки позади логотипов приложений, перерисовали иконки, а также придали фону однородности.

Меню «Пуск» на Windows 10 до и после (справа). Источник: blogs.windows.com

Кроме того, фон меню можно будет менять в зависимости от предпочтений — ставить светлую, тёмную или же цветную (например, розовую) тему. Претерпел изменения и интерфейс панели задач, которую разработчики постарались сделать более персонализированной.

Тёмная и цветная темы. Источник: blogs.windows.com

Помимо этого, обновления коснутся фирменного браузера Microsoft Edge. Вкладки там теперь смогут отображаться в виде миниатюр, как открытые окна в Windows 10 при нажатии Alt+Tab.

Разработчики также исправили ряд ошибок, обнаруженных в работе прошлой версии Windows 10, и продолжают трудиться в этом направлении. Доступ к тестовой сборке обновлённой ОС получили пока только участники инсайдерской программы Dev Channel.

Как сообщает IXBT.COM, появление новшеств в пользовательской версии Windows 10 ожидается вместе с выходом обновлений ОС осенью. Но издание не исключает, что релиз Windows 10 Developer Preview 20161 может состояться и раньше.