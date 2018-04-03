Новый iMac на 10-ядерном процессоре Intel «засветился» в сети

Сегодня, 13:52

Инсайдеры нашли в сети параметры ещё не анонсированного ноутбука Apple.

Новый ПК от Apple. Источники фото:

nation-news.ru, publicdomainpictures.net, yandex.ru

На днях в сети «засветился» новый iMac от pple. В базе Geekbench были обнаружены его параметры. Согласно техническим данным, он будет работать на 10-ядерном процессоре Core i9-10910 от Intel. Однако же в каталоге компании такой базы нет. Там есть только смежные версии Core i9-10900K и Core i9-10900T. А это значит, что Core i9-10910 мог быть специально разработан Intel именно для новой модели «яблока». Как уже случалось ранее.

Дополнительно известно, что новый iMac поддерживает Hyper-Threading и работает в частотном диапазоне 3,6-4,7 ГГц. Его ОЗУ рассчитана на 32 ГБ. На нем установлена видеокарта Radeon Pro 5300. Остальные подробности пока не раскрыты.

Вероятнее всего, Apple готовится представить его на ежегодной выставке осенью текущего года.

Автор: Новиков Иван
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