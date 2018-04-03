Новый iMac на 10-ядерном процессоре Intel «засветился» в сети

Инсайдеры нашли в сети параметры ещё не анонсированного ноутбука Apple.

Новый ПК от Apple. Источники фото: nation-news.ru, publicdomainpictures.net, yandex.ru

На днях в сети «засветился» новый iMac от pple. В базе Geekbench были обнаружены его параметры. Согласно техническим данным, он будет работать на 10-ядерном процессоре Core i9-10910 от Intel. Однако же в каталоге компании такой базы нет. Там есть только смежные версии Core i9-10900K и Core i9-10900T. А это значит, что Core i9-10910 мог быть специально разработан Intel именно для новой модели «яблока». Как уже случалось ранее.

Дополнительно известно, что новый iMac поддерживает Hyper-Threading и работает в частотном диапазоне 3,6-4,7 ГГц. Его ОЗУ рассчитана на 32 ГБ. На нем установлена видеокарта Radeon Pro 5300. Остальные подробности пока не раскрыты.

Вероятнее всего, Apple готовится представить его на ежегодной выставке осенью текущего года.