Эксперт рассказал о новом виде мошенничества со смартфонами Samsung

Злоумышленники перепродают неоплаченные смартфоны.

Снижение доходов и спроса на гаджеты толкает производителей на необычные меры поддержания продаж. Так, Samsung позволяет приобрести свои смартфоны в лизинг. Эксперт Василий Пителинский рассказал о новом виде мошенничества со смартфонами Samsung на вторичном рынке.

Программа Samsung Upgrade является альтернативой рассрочки, позволяющей стать обладателем нового смартфона за ежемесячную плату. Обменять смартфон на новый можно через 12 месяцев, оплатив ежемесячными платежами лишь половину суммы, или выкупить его за остаток стоимости.

Ввиду того, что программа не требует первоначального взноса, на первое время владение смартфоном является бесплатным. Это используют злоумышленники, которые продают почти новые устройства, оформленные на случайных лиц, по привлекательным ценам. Не зная о лизинге от Samsung, покупателю сложно заподозрить неладное.

Обман вскрывается в процессе использования, когда новому владельцу начинают приходить напоминания о ежемесячном платеже, подчеркивает Василий Пителинский — представитель компании Forward Leasing.

Просрочка платежа влечет блокировку смартфона, которая затрагивает материнскую плату и делает невозможным использование устройства. Учитывая стоимость основной детали смартфона, выгода от подобного приобретения получается сомнительной. С начала действия программы лизинга в России выявлено уже шесть случаев покупки лизинговых смартфонов, отмечает Пителинский.

Эксперты напоминают, что лучшей защитой от мошенников является покупка техники у официальных дилеров. Тем не менее, снизить риск можно даже при покупке смартфона на вторичном рынке. В частности, проверить участие смартфона в программе лизинга можно по уникальному IMEI-коду.