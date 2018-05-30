Удалить информацию удаленно, и отредактировать видео можно стандартными средствами.

Фото: androidpit.com\androidauthority.com

Каждый опытный пользователь знает, что большинство устройств обладают функционалом, не попадающим в инструкцию. Так, современные смартфоны обладают умениями, которые не найти без опыта. Российский эксперт назвал скрытые функции Android и iOS.

По словам сотрудника НАФИ, участвующего в проекте «Цифровой гражданин», Владимира Гриценко, производители «прячут» большинство сервисных служб. Так, смартфоны обладают функцией «умного» контроля за зарядкой, которая перекрывает поступление электричества при обнаружении загрязнения на разъеме.

Также, этот функционал позволяет узнать состояние аккумулятора, подчеркивает Гриценко, а в iOS защитит батарею от ненужного поступления тока.

Помимо «невидимых» функций, производители прячут и полезные утилиты. Так, большинство смартфонов изначально могут сканировать документы — это можно делать в приложении «Файлы» для iPhone, или в стандартной программе Google Drive для Android.

Существуют и скрытые возможности, которые являются особенностью определенной ОС. Так, в Android можно скрыть от посторонних глаз отдельные приложений, файлы, или папки, а iPhone позволяет скрыть отдельные снимки. Кроме того, две платформы обладают функциями «вне смартфона» — в случае кражи устройства можно найти его примерное местоположение или удалить файлы.

Стоит отметить, что большинство скрытых функций не требуют вмешательства со стороны пользователя, поэтому эксперты не рекомендуют вмешиваться в работу заводских приложений. В то же время, следует «знать» свое устройство, чтобы не упустить из виду вредоносное ПО.