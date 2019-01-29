Видео показывает локации оригинальной игры, перерисованные с помощью Unreal Engine 3.

Кадры из ролика с игровым миром GTA: San Andreas на новом движке. Фото: Youtube.com

Пока журналисты пытаются найти намеки на разработку GTA 6, фанаты серии решили заняться созданием модов для старых игр. Так, на аккаунте команды моддеров Arcadia Squad опубликован трейлер фанатской версии GTA: San Andreas.

Ролик длительностью в две с половиной минуты показывает основные игровые локации, знакомые фанатам 16-летней игры. Главным отличием стала улучшенная графика, которую обеспечил движок Unreal Engine 3. В остальном на видео представлена карта, соответствующая оригиналу.

Несмотря на бурную реакцию, которую вызвала публикация ролика, авторы разочаровали фанатов — улучшенная карта не будет доступна игрокам. В Arcadia Squad планируют использовать свою разработку для создания роликов по вселенной GTA: San Andreas.

Напомним, GTA: San Andreas вышла в 2004 году. Пятая игра в серии основывалась на графическом движке RenderWare, который не поддерживает большинство современных графических технологий. «Идейным» продолжением игры стала GTA V, выпущенная в 2013 году — она также позволяет оценить локации штата Сан-Андреас на новом движке RAGE.