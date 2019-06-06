Длинные и разнообразные комбинации помогут сохранить безопасность данных.

Эксперты рекомендуют составлять комбинации свыше 16 символов. Фото: proglib.io, habr.com

Сегодня большая часть личной информации хранится в Сети или на электронных устройствах, что требует особенного подхода к безопасности, которая начинается с правильно подобранного пароля. Эксперты рассказали о принципах подбора надежного пароля.

По мнению специалистов «Лаборатории Касперского», пароль является важнейшим атрибутом электронной безопасности. Тем не менее, большинство пользователей часто не проявляют необходимый уровень цифровой грамотности, что приводит к созданию простых паролей.

«Идеальный» пароль, по мнению экспертов, должен быть максимально длинным и разнообразным. Глава российского представительства Avast Алексея Федорова уверен, что длина пароля должна превышать показатель в 16 символов. При этом, следует составлять его не только из букв, но и цифр со знаками препинания.

Еще одной распространенной ошибкой пользователей служит использование «очевидных» паролей. Так, комбинации с применением имен родственников, кличек домашних питомцев, или цифр даты рождения может быть взломан даже методами простого перебора вариантов.

Стоит отметить, даже надежный пароль не может обеспечить должный уровень безопасности, если он используется для большинства учетных записей. Как правило, злоумышленники пытаются применить обнаруженные данные для всех известных сервисов, подчеркивает Федоров.

Чтобы не забыть сложные пароли, эксперты рекомендуют хранить подсказки вдали от Интернета. Так, можно записать пароль на обычной бумажке, рекомендует руководитель «Агентства кибербезопасности» Евгений Лифциц.