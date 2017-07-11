В Якутии мужчина насмерть замерз после корпоратива

В Якутии мужчина насмерть замерз после новогоднего корпоратива. В городе Мирном тело погибшего обнаружили у подъезда собственного дома.

Житель Якутии после праздничной встречи поехал домой на такси. У подъезда своего дома он обнаружил, что потерял ключи от домофона. Долго пытаясь их найти, мужчина проник под лестницу. Там его без признаков жизни и обнаружили на следующее утро. Мужчина насмерть замерз в шаге от дома.

Пресс-служба МВД по Якутии призывает граждан быть бдительными. Следить за своими друзьями, коллегами и родственникам. Если кто-то перебрал с алкоголем, то ни в коем случае не отпускать этого человека одного домой. И тем более не оставлять на улице. Также в правоохранительных органах напомнили о недавнем случае с замерзшей насмерть женщиной на крыльце ресторана