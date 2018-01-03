Спустя 10 лет мужчина случайно узнал, что воспитывает чужого сына

Спустя 10 лет мужчина из Якутии случайно узнал, что воспитывает чужого сына. Он обратился за помощью в РИГ SAKHAPRESS.RU.

Мужчина пребывает на распутье. Брат его жены проговорился, что 10-летний сын Игореша не является родным мужчине. Женщина обманула своего спутника намеренно. Эти слова супруга подтвердила. 10 лет якутянин воспитывал неродного сына.

Сейчас семейная пара живет раздельно. Однако мужчина запутался в своей жизни. Жену он считает хорошей женщиной и матерью. Но тайна, которую она хранила долгие годы, все перечеркнула. Неродной сын все равно остается любимым, по словам обманутого. Он будет и дальше о нем заботиться.

Случайно открывшаяся правда оставила мужчину в тупик. Он не знает, простить жену или нет. Ведь кроме Игореши в семье есть еще один ребенок.