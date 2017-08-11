Китаянка призналась, что 26 лет воспитывает украденного сына. На откровение ее толкнули муки совести.

48-летняя жительница Китая добровольно пришла в полицию и призналась, что 26 лет назад украла ребенка и воспитывает его до сих пор как родного.

Китаянка Хэ Сяопин в 1992 году устроилась на работу няней. Она заботилась о годовалом ребенке в городе Чунцин. В семью она устроилась по чужим документам. На третий день Хэ украла ребенка из семьи. Мальчика она решила назвать Лю Цзиньсинь. После этого она вернулась в родную деревню. Никто и не подозревал о совершенном преступлении.

Все дело в том, что у китаянки к тому моменту умерло двое родных детей, не дожив и до года. Ей посоветовали воспитать чужого ребенка, чтобы собственный смог выжить. И чудо произошло. Через три года после похищения женщина забеременела и родила девочку. Ей повезло, и ребенок выжил. Тогда Хэ задумалась о возвращении украденного ребенка в родную семью. Но испугалась попасть в тюрьму.

На признание спустя 26 лет китаянку подтолкнул сюжет в телепередаче о женщине, которая долгие годы ищет ребенка. Однако в полиции не нашли соответствующих документов о пропаже ребенка. Но женщине хотелось бы разыскать биологических родителей Лю. Теперь она не боится тюрьмы. Украденный сын не рассержен на мать. Он по-прежнему ее любит.