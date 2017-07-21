В Бурятии отчим воспитывал сына утюгом. Три года мужчина издевался над пасынком.

49-летний мужчина усыновил 14-летнего сына своей избранницы. Однако отношения между отцом и сыном не заладились. В период с 2012 по 2014 гг. отчим воспитывал сына утюгом. Такой жестокий способ влияния мужчина считал справедливым. Он руководствовался личной неприязнью к мальчику.

После такого воспитательного процесса у подростка остались ожоги на теле (в области предплечий и груди). Более того, психологи после работы с мальчиком сообщили, что такая жестокость со стороны отчима не прошла незаметно. Это отразилось на социальном, физическом и психическом развитии ребенка. Сейчас он пребывает в угнетенном состоянии.

Суд в Иволгинском районе Бурятии приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы. Родительских прав отчима лишили. Однако приговор еще не вступил в действие. Его мужчина намерен обжаловать.

Почему мать мальчика своевременно не вмешалась в воспитательный процесс не сообщается.