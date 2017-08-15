Пожар в Улан-Удэ унес жизнь женщины и ее 5-летнего ребенка

Пожар в Улан-Удэ в ночь на 27 декабря унес жизнь женщины и ее 5-летнего ребенка. Трагедия произошла в пригороде в одной из квартир на станции Дивизионная.

В момент возгорания семья из 4-х человек спала. Согласно предварительным сведениям источник возгорания находился в зале (там был обогреватель). Проснувшись, женщина обнаружила, что огонь уже отрезал проход из комнаты. Спасая себя и ребенка, она выбралась на балкон, рассчитывая на помощь спасателей.

Однако когда их обнаружили, то спасать было некого. Женщина и ее 5-летний сын были мертвы. В данный момент следователи рассматривают две версии причин, повлекших смерть: отравление продуктами горения или переохлаждение.

Мужу погибшей и 15-летнему сыну удалось спастись. Мальчик получил незначительные ожоги. Оба пострадавших находятся в тяжелом шоковом состоянии. Из-за этого выживших членов семьи еще не допрашивали. Возможно позже они прояснят ситуацию.

Специалисты предполагают, что пожар произошел из-за короткого замыкания. Семья военнослужащего всегда была на хорошем счету среди друзей и знакомых.