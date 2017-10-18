Пожар на химзаводе в Тольятти унес жизни двух людей

На данный момент пожар ликвидирован, на месте происшествия работают следователи.

По данным МЧС, сообщение о пожаре на территории бывшего завода «Фосфор», расположенного в Центральном районе города, поступило в 11:14 мск. На место выехали 6 единиц пожарной техники и 20 специалистов.

Во дворе предприятия горела топливная емкость, дизель из которой разлился на площади в 200 квадратных метров. По предварительным данным, неподалеку от емкости проводили сварочные работы.

Огонь удалось ликвидировать спустя 20 минут. После тушения на месте пожара спасатели нашли два обгоревших тела. Личности погибших устанавливаются.

Сейчас место происшествия осматривают следователи, оперативная группа устанавливает обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону вечером 5 сентября группа местных жителей едва не сожгла целый микрорайон. Люди запускали фейерверки, но не выдержали правил безопасности. В результате искры попали на высохшую траву. Огонь распространился так быстро, что к приезду пожарных успел вплотную подобраться к жилым домам. К счастью, от огня никто не пострадал.