Учителя из Курганской области обвиняют в экстремизме

39-летнего учителя Урала Хабибуллина из Курганской области обвиняют в экстремизме. Учитель преподавал в одном из сел области историю, физику и ОБЖ. Дети с уважением относились к преподавателю.

Следствие сообщает, что мужчина открыто размещал в сети Интернет материалы, которые оправдывали террористическую деятельность. Также установлена его причастность в вербовке знакомых в ряды турецкой религиозной организации «Нурджулар» (официально запрещена на территории РФ с 2008 г.). Сам же Хабибуллин интерес к данному течению проявил еще в университете. Преподаватель регулярно посещал мечеть села Альменево и даже проводил там богослужения.

Местный учитель до некоторого времени считался весьма авторитетным человеком. Слова его имели вес, к мнению прислушивались, ему доверяли. Поэтому родители боятся, что в неокрепшем сознании их детей Хабибуллин мог посеять экстремистские идеи. А они не оценивая последствий своих действий могут встать на неверную тропу.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Учительскую деятельность он прекратил. Однако также исправно посещает мечеть. Родители до сих пор не верят, что Урал Хабибуллин находится на свободе. Они не знают чего от него ожидать и переживают за свою судьбу.

Также отмечается, что в области участились задержания подозреваемых в экстремистской деятельности.