Хлебозавод Нижегородской области оштрафован на 200 тысяч за ожоги кочегара. Инцидент произошел еще в августе этого года на предприятии в Ветлуге.

Кочегар хлебозавода пытался разжечь котел. Внезапно произошел выброс пламени. 40-летний мужчина получил серьезные ожоги. Больше всего пострадали области лица, рук и голени. В общей сложности 25% поверхности тела подверглось воздействию огня.

Как выяснило следствие, пострадавший не проходил обучение специальным профессиональным навыкам кочегарного дела. К тому же он был взят на работу без инструктажа и медицинской справки.

Кроме того, было установлено, что котел не был готов к эксплуатации. На нем отсутствовали приборы безоасности.

Суд остановил АО «Ветлугахлеб» выплатить штраф в 200 тысяч рублей за нарушение норм охраны труда. Отдельно на 5 тысяч рублей оштрафованы были исполнительный директор и главный механик предприятия .