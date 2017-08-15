Москвич выстрелил себе в висок из сигнального пистолета

Пьяный москвич 1956 года рождения выстрелил себе в висок из сигнального пистолета. Трагедия произошла в ночь на 28 декабря.

В управлении МВД подтверждают, что пожилой мужчина самостоятельно произвел выстрел в височную область из сигнального пистолета. Москвич предварительно злоупотребил алкоголем. Поэтому в момент выстрела он пребывал в сильнейшем алкогольном опьянении. Из жилого дома по Коптевскому бульвару, в котором все и случилось, его немедленно доставили в больницу. Однако от полученной серьезной травмы в медучреждении он скончался.

Что побудило москвича к совершению такого поступка остается неизвестным. Следователи проводят разбирательства и устанавливают все факты произошедшего в четверг происшествия.