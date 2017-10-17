Жителя Москвы проткнули шампуром. Происшествие случилось в подъезде дома.

В жилом доме по улице Алма-Атинской в Москве развернулась настоящая драма. Двое мужчин находились в подъезде. Между ними возник конфликт. Решить его мирным путем оппонентам не удалось. Один из них воспользовался имеющимися под рукой шампурами и проткнул другого мужчину.

Житель Москвы получил два удара острым предметом в область живота. Его доставили в медучреждение, где сейчас оказывается помощь.

Мужчины были знакомы. Что явилось причиной конфликта, и почему она закончилась с применением физической силы, сотрудники правоохранительных органов устанавливают. Известно лишь то, что подозреваемый уже задержан. Остальные детали устанавливаются.