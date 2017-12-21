В Воронеже продавщица голыми ногами встала на мясо, чтобы изменить ценник

В Воронеже продавщица супермаркета голыми ногами встала на мясо, чтобы изменить ценник. Странное поведение сотрудницы было зафиксировано покупателями 7 января.

В праздничный рождественский день один из покупателей супермаркета «Лента» наблюдал шокирующую картину. Продавщица не могла дотянуться до ценника, что поменять его. Предприимчивая женщина не придумала ничего лучше, как разуться и встать голыми ногами на мясо, которое лежало на прилавке.

Бдительный покупатель сфотографировал все происходящее и выложил в паблик города Воронежа. Публикация сразу вызвала диссонанс среди публики. Автору снимка посоветовали обратиться к руководству магазина.

Понесла ли ответственность за свой поступок продавщица пока неизвестно.