Подростка скинули в воду друзья, и он утонул

Подростка в Великобритании скинули в воду друзья, и он утонул. Ребята играли и толкались, но невинная шутка для 17-летнего Абдула Джамаля закончилась трагически.

Подросток еще младенцем переехал с семьей из Нигерии в Великобританию. Он подавал большие успехи в спорте и учебе. Абдул Джамаль был капитаном школьной команды по регби. К тому же, он на отлично сдал выпускные экзамены.

У подроста были большие план на будущее. Однако трагедия на озере Шониган все изменила. Друзья толкались и передавали друг другу телефоны. Абдул сразу высказался, что купаться не намерен. Но его друг Бруме Умукоро решил подшутить над товарищем. Он дождался, когда у подростка не будет телефона в руках, и столкнул друга с обрыва. В результате чего Абдул Джамаль утонул.

Спустя несколько минут бездыханное тело подростка появилось на поверхности воды. Друзья срочно вызвали спасателей, но они уже ничем помочь не смогли.