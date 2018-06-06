В Москве подросток погиб, пытаясь починить компьютер

Следственный комитет РФ по Москве проводит доследственную проверку обстоятельств гибели 14-летнего подростка, который самостоятельно пытался починить свой компьютер.

Трагедия произошла 5 августа на юго-востоке столицы. По предварительной информации, восьмиклассник разобрал компьютер, пытаясь его починить, но не отключил электропитание. Парня ударило током. Подростка нашла старшая сестра, вернувшаяся домой с прогулки. Прибывшие по вызову медики скорой уже ничем помочь не смогли.

В рамках проверки следователи назначили судмедэкспертизу, которая должна назвать точную причину смерти школьника. По ее результатам будет принято необходимое процессуальное решение.

Напомним, в Сочи возбудили уголовное дело в связи с гибелью в поселке Лазаревское мальчика, упавшего в минувшую пятницу в ливневую канаву. Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности».