В Подмосковье 5-летний малыш погиб в запертой машине

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 5-летнего малыша в запертой машине в подмосковном Ступино. В случае, если вина взрослых будет доказана, согласно нормам УК виновному может грозить реальный тюремный срок.

Как рассказали в региональном следственном комитете, трагедия произошла 20 августа на стоянке у одного из заводов города. Мать ребенка искала работу и отправилась на собеседование, а малыша оставила в авто с закрытыми окнами и запертыми дверьми. Отсутствовала женщина более двух часов. К тому времени, как она возвратилась, ребенок уже погиб.

Происшедшее квалифицировали как причинение смерти по неосторожности. Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Сообщается, что семья, в которой рос погибший ребенок, была благополучной. Также известно, что профильный комитет Госдумы, который занимается вопросами семьи и детей, собирается обратиться с официальными запросами об обстоятельствах смерти ребенка в Ступино в СК и Генпрокуратуру и будет держать расследование на контроле.

Напомним, в Амурской области ищут 5-летнюю девочку, которая пропала из двора своего дома 20 августа. Предполагают, что ребенок мог утонуть в маленькой речке, расположенной неподалеку.