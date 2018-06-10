В Подмосковье 4-летнего малыша убили футбольные ворота

В Раменском районе Подмосковья погиб 4-летний мальчик – во время прогулки как на сельском стадионе прямо на него обрушились металлические ворота для игры в мини-футбол. По факту допущенной взрослыми халатности, в результате которой умер ребенок, СК возбудил уголовное дело.

Трагедия произошла 11 июня в селе Никитское. Ребенок гулял на стадионе вместе со старшей сестрой и дядей, которому исполнилось 17 лет. На поле кроме стационарных ворот, стояли и переносные металлические ворота для мини-футбола. По ним лазили дети, в результате незакрепленная конструкция упала прямо на малыша, ударив его по голове. Он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи.

Сейчас в рамках расследования уголовного дела назначена судмедэкспертиза, изъята документация на стадион, опрашиваются очевидцы трагедии и должностные лица сельсовета. Об этом рассказали в Следственном комитете по Московской области.