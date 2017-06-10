Ради собеседования американка оставила детей замерзать в машине. Больше часа дети ожидали мать при минусовой температуре.

26-летняя гражданка Америки из штата Индианаполис оставила своих малолетних детей в машине. Сама она отправилась на собеседование.

Мальчик 4-х лет и девочка 7-и лет провели в холодном автомобиле 80 минут. Это произошло в пик непогоды в регионе. Температура на улице опускалась ниже -15 °C.

Не дождавшись мать, дети вышли из машины и стали ее искать. Они пошли в регистратуру больницы, в которой должно было проходить собеседование. Дети выглядели очень плохо. Они дрожали и были бледные.

Прибывшим сотрудникам полиции мать двух детей стала врать, что ее не было несколько минут. Однако о данным видеокамер было установлено, что отсутствовала американка 80 минут. Сотрудники полиции отпустили женщину. Но передали информацию о случившемся в специальную службу, которая занимается вопросами насилия над детьми.