Россиянка бросила детей и уехала пить в другой город

В Республике Хакасия, в Черногорске, 28-летняя женщина оставила своих детей у себя в квартире, где заперла дверь, а сама поехала в соседний город к знакомым пить.





Старшая дочь этой женщины решила спустя несколько дней сбросить с балкона записку, в которой написан призыв к помощи. Записку быстро обнаружили, и уже спустя короткое время дверь открыли сотрудники МЧС. Об этом инциденте быстро сообщили бабушке двух девочек, которая смогла найти отца детей, он приехал и забрал их себе.



По отношению к 28-летней женщине возбуждено уголовное дело. Ранее она не раз судилась по статье 5.35 КоАП, эту мать долгое время пытаются органы опеки лишить родительских прав, теперь, после такого инцидента, добиться своего у них будет уже не сложно.



Похожий инцидент произошел в подмосковных Котельниках, где россиянка бросила своих детей в хостеле и не вернулась за ними. Во время заселения, она сказала, что забыла паспорт в машине и вышла за ним, а дети остались её ждать в хостеле, но мама так и не вернулась, спустя некоторое время её нашли сотрудники полиции, она находилась на тот момент уже в Люберцах.