18-летнего американца обвинили в сексуальных домогательствах лошади. Парень неоднократно приставал к животному.

Житель штата Алабама Дэниел Беннетт проявлял нездоровый интерес к лошади. Хозяйка животного застала его в конюшне однажды ночью. Об это она сразу же сообщила в полицию. Правоохранители разбираются в сложном деле.

Женщина также сообщила, что уже кто-то проникал в декабре в стойло ее кобылы Поли. Как долго и часто длились визиты американца к лошади неизвестно. Сейчас предъявлен ряд обвинений, среди которых взлом и сексуальные домогательства. Судебное разбирательство назначено на 18 января.