Подростки в Челябинской области потушили Вечный огонь снегом

Подростки в городе Коркино Челябинской области потушили Вечный огонь снегом. Осквернение памятного символа произошло вчера, 10 января, около 21:00.

Камеры видеонаблюдения, которые установили в рамках проекта «Безопасный город», вчера вечером зафиксировали, как два подростка забросали Вечный огонь снегом. Пламя памяти было затушено. Хулиганы сразу же поспешили скрыться с места преступления.

Дежурные сообщили об инциденте в правоохранительные органы. Специалисты отреагировали быстро на поступившее сообщение и восстановили пламя Вечного огня в Челябинской области.

Подростков, совершивших хулиганский поступок, сейчас разыскивает полиция. Их личности не установлены.