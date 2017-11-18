В Барселонском порту паром Fantastic протаранил лайнер Viking Star

Как уже известно, в пятницу, около 2 часов дня, в порту Барселоны 180 метровый паром Fantastic, который прибыл из Марокко, врезался в 220 метровый круизный лайнер Viking Star, ждущий у причала своего отправления в Марсель.

Паром заходил в порт, чтобы пришвартоваться, и у него отказал двигатель. Была принята попытка избежать столкновения экстренным погружением якоря на дно. Но это не остановило полностью паром и он врезался кармой в левый борт лайнера.

По этой причине будет проводиться полицейская проверка на корректность роботы персонала парома. И отдельная проверка на работоспособность двигателей, чтобы исключить тот или иной фактор причины остановки двигателя. Так как известно, что это не первое их происшествие. Ранее Fantastic уже садился на мель с 300 пассажирами на борту. Теперь ожидается экспертная оценка повреждений, чтобы знать, сможет ли паром и лайнер продолжить свой путь или будут становиться на ремонт.