В Греции из-за пожара на морском пароме эвакуировали около 1 тысячи человек

Причиной пожара на 175-метровом пароме «Элефтериос Венизелос» называют возгорание одного из перевозимых грузовиков.

Как сообщили греческие СМИ, гигантский паром направился из афинского порта Пиреи на Крит, в Ханью вечером 28 августа. Однако ночью на судне сработала автоматическая пожарная сигнализация. Капитан сообщил о пожаре на берег принял решение возвращаться обратно на материк. Кроме того, пассажиров перевели в кормовые отсеки и выдали спасательные жилеты.

Ближе к четырем часам утра паром, который сопровождали два пожарных судна, прибыл в Пиреи. Там его уже ждали пожарные и спасатели, которые немедленно начали эвакуацию людей.

Всего на момент пожара на борту находилось 875 пассажиров и больше 140 членов команды. Все они были благополучно переправлены на берег. В министерстве торгового флота Греции подтвердили, что травмированных и пострадавших на борту «Элефтериос Венизелос» нет. СМИ также сообщают, что в этом рейсе паром перевозил около 80 грузовых и 125 легковых авто. Именно возгорание одного из грузовиков в гаражном трюме, по предварительной информации, и привело к пожару на судне.