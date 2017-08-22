Студентка из Китая притворилась беременной, чтобы пронести собаку в самолет. Но двигающийся живот привлек внимание.

Китаянка из университета в городе Ухань провинции Хубэй попыталась незаконно перевезти своего щенка. Она приобрела силиконовый живот, внутрь которого спрятала свою небольшую собаку. Притворившись беременной студентка собиралась совершить перелет на самолете в родную провинцию Ганьсу.

Однако сотрудники аэропорта обратили внимание на странное поведение девушки. Она нервничала и держалась неестественно. Когда на этапе проверки безопасности живот китаянки зашевелился, то немедленно была вызвана полиция. Тогда студентка раскрыла свою тайну и достала щенка.

Предприимчивой студентке был выписан штраф.