В Усолье-Сибирском проводится проверка по факту сбежавших из дома малолетних детей

Следственный комитет в Усолье-Сибирском проводит проверку по факту сбежавших из дома малолетних детей. На улице в сильный мороз их обнаружил случайный прохожий.

14 января сестра и брат самовольно ушли из дома. Девочке 3 года, мальчику 4 года. Малолетние дети оделись и сбежали из дома. Родители в это время спали после прошедшего застолья.

Неаккуратно одетых детей на улице обнаружил проходивший мимо мужчина. Он сообщил о них в полицию. Оказалось, что беспечные родители десятью минутами ранее самостоятельно обнаружили отсутствие детей. Они даже успели сообщить об этом правоохранителям.

Следователи сейчас устанавливают все факты инцидента. Родителям, недосмотревшим за малолетними детьми, грозит уголовная ответственность.