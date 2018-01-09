Британец успел сфотографировать своего убийцу за секунду до трагедии. Мужчина из города Витеншейва получил удар ножом в сердце от незнакомца.

Трагедия произошла еще в июне 2017 году. 38-летний британец Шон Мерфи находился в личном автомобиле со своей подругой. К паре подошел незнакомец и завел разговор. Им оказался 33-летний Ли Уокер. Он стал вести себя агрессивно осле того, как узнал, что у собеседников нет наркотиков.

Шон Мерфи решил запечатлеть на фото разбушевавшегося незнакомого мужчину. В этот момент агрессор достал нож и ударил им сидевшего в машине британца. После чего скрылся. Однако лицо преступника осталось на фотоснимке.

Подруга пострадавшего вытащила мужчину из машины и пыталась оказать первую помощь. Но усилия не увенчались успехом. Мужчина умер.

Убийцу быстро задержали. В этом помог фотоснимок. Но сначала он отрицал свою причастность к содеянному. Позже признал свою вину. Адвокат Уокера сообщил, что его подзащитный часто страдал от депрессий и имел посттравматическое расстройство, вызванное тем, что в 2004 году молодой человек увидел, как убивают его лучшего друга.

Суд приговорил убийцу к пожизненному заключению. Ранее Уокер уже попадал од суд 24 раза.