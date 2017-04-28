Британец показал фотоснимок из 6000 года

Британец показал журналистам фотоснимок из 6000 года. По его словам, он путешествовал во времени в рамках секретного эксперимента.

Мужчина утверждает, что еще в 1990 году переместился на многие года вперед. В 6000 год он попал как участник эксперимента. Жизнь будущего ему пришлась по душе. Он рассказал, что путешествия во времени станут обычным явлением. А медицина сделает революционный скачок, благодаря которому продолжительность жизни людей значительно увеличится. Также он сообщил, что весь мир будет жить под контролем искусственного интеллекта.

В доказательство своих слов британец продемонстрировал фотоснимок. Однако перемещение во времени подпортило качество изображения. На снимке видны лишь размытые очертания необычных сооружений.

Мужчина из Великобритании пожелал остаться неузнанным. К тому же, сделать копии фотографии или предоставить на анализ снимок он отказался. Но заверил, что уже в 2028 году технологии перемещения во времени станут доступны человечеству.