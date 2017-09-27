В Италии из-за червивой колы девочка попала в больницу. Информационное агентство Ansa сообщает, что госпитализирована итальянка в городе Андрия.

Двенадцатилетняя девочка намеревалась выпить банку колы. Однако успела она сделать лишь несколько глотков. Во рту у себя школьница обнаружила червя. Родители немедленно решили обратиться за помощью к медикам.

В больнице провели обследование. Было установлено, что здоровью юной итальянки ничего не угрожает. Найденный червь не нес в себе опасности. Но на дополнительную экспертизу в зоологический институт находка из банки колы была отправлена. Сейчас у девочки не наблюдается никаких тревожных симптомов.

Специальные службы и полиция уже начали проверку по данному факту. Им предстоит выяснить, каким образом червь оказался в банке с газированным напитком.