Канадский маньяк продавал мясо своих жертв. От его рук пострадало 49 женщин в период с 1983 по 2002 гг.

68-летний канадец Роберт Уильям Пиктон сбывал на продажу мясо убитых женщин. Улыбчивый фермер не вызывал у стражей порядка никаких подозрений. Однако после очередного обыска полиция обнаружила у него незаконно хранящееся оружие и вещи пропавших девушек.

В ходе следствия было установлено, что мужчина завлекал девушек спиртным и наркотиками на ферму к своему брату. Там он их накачивал транквилизаторами и убивал. Жертв он находил в неблагополучных районах. В основном это были проститутки и наркоманки.

Однажды одной из жертв удалось сбежать. Она ударила ножом маньяка и абсолютно голая смогла добраться до отделения полиции. Однако там ей никто не поверил. Фермер сумел отвести от себя подозрения.

Все это время мясо убитых женщин он продавал местным жителям, в том числе и сотрудникам полиции.

Правда вскрылась при обыске фермы. Брат маньяка-мясника не подозревал о происходящих убийствах.

Сейчас канадец отбывает наказание в тюрьме. Суд приговорил его к максимальному по местным меркам сроку заключения – 25 лет лишения свободы.