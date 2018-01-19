В Китае дети разбили 30 новых электромобилей. Сумма ущерба превысила 30 тысяч долларов.

В китайском городе Чунцин дилерский центр пострадал от шалостей детей. В январе продавец электромобилей обратился в полицию. Он сообщил, что обнаружил на стоянке своего центра 30 разбитых автомобилей.

В течение недели было проведено расследование. Сотрудники правопорядка установили, что виновниками были дети под предводительством 10-летнего мальчика. Он любил играть на стоянке и однажды обнаружил, что электромобили не заперты, а в замке зажигания имеются ключи.

Сначала ребенок самостоятельно попробовал прокатиться, а затем пригласил друзей. Он научил их управлять транспортным средством. Сам же он узнал как управлять автомобилем, глядя на взрослых.

Дети стали играть на стоянке. Основным развлечением было столкновение машин.

Все виновники раскаялись в своем поступке. Однако дилер намерен взыскать компенсацию. Ущерб составил 200 000 юаней (31 000 долларов).