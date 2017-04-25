Полуголая незнакомка с ножами напугала британца в собственном доме. Мужчина проснулся посреди ночи и обнаружил перед собой неизвестную девушку.

44-летний Ричард Хилл работает учителем математики и живет в британском городе Вустер. 24 января ему пришлось столкнуться необычным случаем.

Британец спал у себя дома. Неожиданно он проснулся в 4 часа утра. Шоком для него стало увиденное. В его комнате стояла незнакомка в одном лишь нижнем кружевном белье. В руках у нее были ножи и вилка.

Учитель математики встал и отобрал у девушки ножи. По его словам, на вид ей лет 20. Вела себя неизвестная не агрессивно.

Ричард Хилл вызвал полицию. Выяснилось, что девушку уже разыскивают. Дом учителя стал не первым, куда проникла незнакомка.

После задержания ее направили на психиатрическую экспертизу. Сообщается, что пострадавших от рук девушки нет.