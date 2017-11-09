Школьный охранник насиловал ученицу, пока она не забеременела. 2 года 50-летний мужчина подвергал насилию 11-летнюю девочку.

Родители китаянки Леле обратились в больницу, так как девочка жаловалась на недомогания. Однако результат обследования ввел родителей в шок. Несовершеннолетняя Леле оказалась беременна. Она уже 5 месяцев вынашивала ребенка.

Мама девочки заподозрила, что ее дочь могли насиловать только в школе. С заявлением она обратилась в полицию.

Сотрудники правопорядка задержали школьного охранника Лю Баомина. Он признался в совершенном насилии. Оно регулярно повторялось в течение двух лет. В учебном заведении сообщили, что охранник состоит в штате работников учреждения уже на протяжении пяти лет, но жалоб на него не было. Более того, мужчина женат.

В семье изнасилованной китаянки приняли решение о прерывании беременности.