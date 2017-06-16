Мужчина в Аргентине насиловал дочь 22 года

Мужчина в Аргентине насиловал собственную дочь 22 года. Началось все, когда девочке было 15 лет.

Доминго Булачио держал свою дочь в качестве секс-рабыни. За 22 года она родила ему 8 детей. Где находится мать потерпевшей неизвестно. Пожаловаться девочке было некому.

В октябре девушка привела одного из своих сыновей в больницу, там и вскрылась правда. Были проведены анализы ДНК. Врачи доказали, что все дети рождены от отца изнасилованной девушки.

Доминго Булачио подался в бега. Он скрывался от полиции 45 дней. Но потом его обнаружили у одного из родственников.

Суд Аргентины приговорил мужчину к 12 годам и восьми месяцам тюрьмы. Булачио заслушал приговор спокойно. Никаких эмоций он не выразил.