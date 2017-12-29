Отец год насиловал свою восьмилетнюю дочь

Отец-извращенец год насиловал свою восьмилетнюю дочь. Сейчас он объявлен в розыск.

Накануне Нового года в полицию Санкт-Петербурга обратилась жительница города. Она сообщила, что ее бывший муж насиловал их общую дочь.

По словам девочки, которая учится во втором классе, все началось в январе 2017 года. Родной отец насиловал дочь почти весь год. Все происходило в квартире матери девочки.

Все подробности насильственных действий со стороны отца-педофила в данный момент устанавливаются и проверяются следствием. Однако сам подозреваемы еще не задержан. Это связано с тем, что мать восьмилетней девочки ничего не знает о месте пребывания ее бывшего мужа. В связи с этим, мужчина объявлен в розыск.