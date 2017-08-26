Максименко проведет в тюрьме 13 лет и лишится звания полковника юстиции

Михаилу Максименко был вынесен приговор о 13 годах лишения свободы в колонии строгого режима и огромному штрафу. Обвинение доказало факт получения взятки.

Сегодня, 20 апреля, в Мосгорсуде начальнику управления собственной безопасности Следственного комитета полковнику Михаилу Максименко был объявлен приговор, в котором он осужден на 13 лет заключения в колонии строгого режима. Также, обвиняемый был оштрафован на 165 миллионов рублей, с последующим лишением звания полковника юстиции.

Максименко обвинялся в извлечении неправомерной выгоды, во взятке, в размере 500 тыс. евро. Данные средства полковник должен был получить от вора в законе Шакро Молодого (Захария Калашова). В свою очередь обвиняемый должен был содействовать освобождению известного криминального авторитета Итальянца.

Также судом в приговоре было обозначено, что Максименко запрещается занимать какую-либо должность в правоохранительных органах в течение трех лет после освобождения из мест лишения свободы.

Несмотря на то, что полковник бы задержан еще в июле 2016 года, приговор был вынесен только сегодня.