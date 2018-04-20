Экс-заместитель московского главка СКР Никандров осужден на 5 с половиной лет колонии за взятку

Согласно приговору суда, Денис Никандров лишился звания генерал-майора и проведет ближайшие годы в колонии строгого режима.

Напомним, Денис Никандров был задержан в числе других высокопоставленных сотрудников СК по Москве по подозрению в получении взятки в миллион долларов. По версии следствия, деньги были уплачены за «послабления» в обвинении подручных криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова). Передал взятку предприниматель Дмитрий Смычковский, который был знаком со многими высокопоставленными чиновниками московского следкома и был вхож в их кабинеты. Никандров получил 200 тысяч из общей суммы взятки.

Сегодня заседание суда проходило по особому порядку, так как подсудимый признал свою вину, и было закрытым – часть материалов дела имеет гриф секретности. Судья определил наказание Никандрову в виде 5,5 лет содержания в колонии строгого режима, лишении специального звания, а также запрета на службу в правоохранительных и государственных органах в течение 3 лет. Штраф в 65 миллионов рублей, который просили гособвинители, судья накладывать на Никандрова не стал.

Денис Никандров был арестован в июле 2016 года. Долгое время он не признавал свою вину, а потом все же дал подробные показания касательно бывших сослуживцев. Всего по нескольким уголовным делам о взятках от криминальных авторитетов проходят пятеро высокопоставленных офицеров СКР. Последним в июле этого года был задержан бывший начальник московского главка Александр Дрыманов, который к этому моменту вышел в отставку. Следствие считает, что он тоже участвовал в переговорах об освобождении подручных Калашова, а также получал взятки от своих подчиненных.