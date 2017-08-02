СМИ: ФСБ задержала экс-начальника СКР по Москве Дрыманова

Бывший начальник Главного следуправления СКР по Москве Александр Дрыманов задержан сотрудниками ФСБ в качестве подозреваемого по уголовному делу.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Дрыманов подозревается в участии в коррупционных схемах. Информация о его участии в коррупционных схемах «всплыла» в ходе расследования громкого уголовного дела об освобождении подельников криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Также показания о даче Дрыманову взятки дал его бывший первый зам Денис Никандров.

Источники сообщили, что сейчас идут следственные действия, в которых принимает участие задержанный генерал Дрыманов. Завтра должен решаться вопрос о его аресте.

Ранее сообщалось, что в начале июня Александр Дрыманов подал рапорт на отпуск с последующей отставкой. Его рапорт якобы был завизирован, однако указа президента об отставке, необходимого в данном случае, пока не было.