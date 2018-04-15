Во Владивостоке частично разрушился жилой двухэтажный дом возрастом почти в 100 лет

Обрушение дома произошло по улице Фонтанной. В следственном комитете подчеркнули, что здание было построено еще в 1918 году.

Разрушение произошло со стороны торцовой части здания, обвалилась пристройка. На место прибыли сотрудники МЧС, проводились работы по разбору завалов, сообщается, что во время происшествия никто не пострадал. Четверо жильцов, которые проживали в другой части здания, в данный момент размещены во временном пункте, который находится в помещении школы №46 по улице Батарейной.

Сообщалось, что дом был признан как аварийный еще в 2015 году, здание подлежало сносу. Прокуратура заверила, что будут проводиться проверки в отношении соблюдения прав граждан оставшихся без места жительства.

В данный момент разбор завалов обрушенной стены здания завершен.

Во время проведения операции было задействовано 35 человек, а также 11 единиц техники.