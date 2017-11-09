В центре Москвы произошло обрушение здания

Сегодня среди белого дня в центральном районе Москвы обрушилось здание. Ведут работы спасательные службы.

15 апреля 2018 года в центральном районе Москвы по адресу переулок Пушкарева, 12 произошло обрушение наружной стены жилого дома.

Как оказалось дом 1916 года постройки, давно находится в аварийном состоянии.

На момент обрушения в здании людей не было и все обошлось без жертв. В вязи с обвалом возник риск для соседнего дома. Из него было эвакуировано 26 человек. Временной крышей над головой им стал московский академический театр.

В настоящее время специалисты работают над осмотром частично рухнувшего здания на предмет дальнейшего обрушения. МЧС отнесли обвал дома ко второму рангу сложности из пяти. Территория находится в оцеплении, происходит эвакуация автомобилей. Сотрудники спасательной бригады опасаются полного обрушения дома.