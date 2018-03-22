Двое детей провалились под лед и погибли в Архангельской области

Возле поселка Яреньга в Ленском районе (Архангельская область) утонули дети. Трагедия случилась 21 апреля приблизительно в 7 вечера. Как известно, трое детей в возрасте 7-9 лет (одна девочка и два мальчика) без ведома родителей вышли на речку Яреньга, где провалились под лед. Двое ребят не выжили.

Лед проломился, когда дети вышли на него. Одну девочку и мальчика унесло течением. Выжить смог только 9-летний мальчик. Ребенку оказали всю нужную ему помощь и его жизни уже ничего не угрожает, однако ему досталось сильное психологическое потрясение после случившегося.

Спасатели вместе с сотрудниками полиции находятся в поисках еще двух детей, которых унесло течением. На место происшествия приехали так же работники пожарно-спасательной службы и водолазы. Приблизительная глубина реки Яреньга в месте трещины 1,5-2 метра, течение сильное.

Спасатели рекомендуют придерживаться правил безопасности и не выходить на лед весной.