В Москве ребенка похитила родная бабушка

В Моске бабушка, редко видевшая своего внука, похитела ребенка. Родители мальчика думают, что она увезла его на отдых, но до сих пор не могут их найти.

Пожилая женщина пришла в садик внука и уверила работником учреждения, что забирает ребенка домой. Мальчика отпустили с бабушкой. После этого уже несколько дней родители не могут найти ребенка. 22 апреля бабушку с внуком официально объявили в розыск.

Сейчас полиция активно старается найти какую-либо информацию о местонахождении пропавших.