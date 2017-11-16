В Петрозаводске осудили оператора почтового отделения за присвоение чужих пенсий

23 апреля в Петрозаводске осудили бывшего оператора почтового отделения «Почта России» за присвоение чужих пенсий. Женщина приговорена к 1,5 годам лишения свободы.

Оператор почтового отделения знала даты получения пенсий и пособий. Таким образом, она была осведомлена о том, кто из пенсионеров или их родственников придет за денежными средствами. Спустя некоторое время женщина умело подделывала подписи в документах, после чего забирала чужие деньги.

Есть информация о том, что она подделывала подписи людей, которых уже нет в живых, в документах, чтобы присваивать себе их пособия.

За все время, таким образом, женщина присвоила себе чужие деньги на сумму около 800 тысяч рублей.