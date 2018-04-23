Пересчитать размеры пенсий предложили экономисты

Эксперты Академии труда и социальных отношений разработали новую формулу подсчета пенсий. Таким образом предлагается заменить действующую балльную систему. Отмечается, что тем самым ограничится максимальный размер пенсий, что в первую очередь заметят люди, у которых всегда был высокий доход.

Основная суть нового предложения в том, чтобы при расчете учитывался трудовой вклад человека за всё отработанное время. Таким образом, новая формула будет учитывать средний заработок человека и отработанный им стаж.

По текущей системе расчета пенсий у людей нет понимания о том, как производятся расчеты, из-за этого они не показывают свой реальный заработок. Основной упор делается на фактически отработанное количество лет. К полученным за каждый год баллам добавляется единый размер выплаты - это и становится пенсией человека.

Новую формулу экономисты считают более эффективной.

Тем временем стало известно, что в Украине заканчивается бюджет для выплаты пенсий. В данный момент в наличии у украинского министерства финансов наиболее минимальный за 4 года бюджет для выплаты пенсий и заработных плат бюджетникам. Сообщается, что представители Минфина возлагают надежды на дополнительные источники финансирования - продажу облигаций и внешнее кредитование.