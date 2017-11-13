В Минусинске бешеная собака напала на ребенка

В Минусинске собака напала на годовалого ребенка. Оказалось, что у животного было бешенство.

Это случилось тогда, когда ребенок прогуливался по своему двору. Окончание прогулки шокировало родителей: домашняя собака напала на малыша, укусив его в области щеки. Кроху спасли врачи. После того, как питомца усыпили, выяснили, что у него было бешенство. Прививок до этого собаке не делали.

Теперь в районе, где случилось происшествие, ввели карантин. Жителей призывают сделать прививки своим любимцам. Есть возможность сделать это совершенно бесплатно.

Напомним, что похожая ситуация была еще два года назад под Красноярском. Тогда пес соседа напал на девочку восьми лет. Ребенок получил рваные раны в области головы. Родители малышки добились финансовой компенсации за моральный ущерб. Так же хозяин собаки оплатил необходимые для лечения ребенка медикаменты.