В Ульяновске сгорели два жилых дома

29 апреля в Ульяновске за сутки сгорели два жилых дома.

Первый случай произошел примерно в 9:36. Тогда возгорание произошло в трехквартирном бараке. Пожар охватил около 35 квадратных метров. Пострадала внутренняя отделка двух квартир. Сообщается, что никто из жильцов этого дома не пострадал.

Второй случай произошел чуть позже, после 10 часов. Так же пострадало деревянное здание. Огонь уничтожил дом, а так же надворные постройки возле него. Пламя охватило 71 квадратный метр. Правоохранительные органы выясняют причины возгорания в этих двух похожих ситуациях.

Напомним, в тот же день в Егорьевске из-за пожара пострадали дети. Возгорание случилось в квартире на улице Советской. Из горящего дома вывели троих детей. Один из них сейчас находится в реанимации, еще двое - умерли в машине скорой помощи. Сотрудники полиции разбираются в деле.