СК расследует доведение до самоубийства подростков в Кунцево

Расследование обстоятельств гибели в московском Кунцево двух подростков взято на личный контроль руководителем главного следственного управления СК по Москве Александром Дрымановым. Уголовное дел возбуждено по статье «доведение до самоубийства».

В воскресенье вечером рядом с высоткой на Истринской улице были найдены тела парня и девушки 2000 и 2001 года рождения. Предположительно, ребята покончили с собой, выпрыгнув с 14 этажа здания.

Как сообщили в следственном комитете, рядом с телами были найдены предсмертные записки. Одну из них уже опубликовали в Telegram – ребята просят похоронить их вместе. Жильцы дома также рассказали журналистам, что руки погибших были связаны веревкой.

Следователи изучают условия, в которых жили и воспитывались погибшие, устанавливают причины трагедии. В том числе изучают странички подростков в соцсетях, которые, по сообщениям СМИ, выглядят основательно подчищенными.